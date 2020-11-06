المؤسسة الوطنية للنفط تبحث سير عمل شركة “البريقة”

بحثت المؤسسة الوطنية للنفط، خلال الاجتماع الفني لشركة “البريقة لتسويق النفط”، النشاط العام للشركة وسير عملها خلال الآونة الأخيرة.

وعقد الاجتماع، عبر الدوائر المغلقة، بمشاركة كل من عضو مجلس الإدارة للصناعات النفطية والتخطيط والحاسب الآلي والاتصالات بالمؤسسة الوطنية للنفط جادالله العوكلي، رئيس لجنة الادارة بشركة البريقة لتسويق النفط إبراهيم أبو بريدعة، أعضاء لجنة الإدارة بالشركة “فرج الجعيدي عضو اللجنة للعمليات والموارد البشرية، وعبدالرحمن العبيدي عضو اللجنة للهندسة والمشروعات وتقنية المعلومات”.

وشهد الاجتماع مناقشة الجوانب المالية والفنية للشركة، إضافة لبحث آليات عمليات التزويد من المحروقات والمشتقات وتوزيعها وتوفيرها في كل البلاد والسعات التخزينية للمنتجات النفطي، إلى جانب مناقشة المشاريع المتعلقة بالاتصالات وتقنية المعلومات.

وفي ختام الاجتماع الفني؛ تم استعراض نشاط الصيانة لكل مستودعات الشركة بجميع مناطق ليبيا، وطرح كافة المشاريع الرأسمالية المُرحّلة والجاري تنفيذها والمقترحة للعام 2021 ، وملخّص الميزانيات.

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