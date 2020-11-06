“شكشك” يبحث ملف مشروعات وعقود الكهرباء المتعثرة

بحث رئيس ديوان المحاسبة بطرابلس، خالد شكشك، خلال اجتماع تقابلي مع لجنة الطاقة بمجلس النواب ومدير مكتب التصديق على العقود ومدير إدارة تقييم قطاع الكهرباء رفقة مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء والمدير التنفيذي للشركة؛ سير عمل المشروعات وعقود الكهرباء، التي تعاني من مشاكل وعراقيل، متمثلة في مشروع محطة توليد شرق طرابلس المتعاقد فيها مع شركة “GE”، من تنفيذ شركة “جالك”.

وشهد الاجتماع مناقشة مشروع محطتيْ “غرب طرابلس ومصراته”، المُتعاقد عليهما مع شركة “سيمنس” وشركة “انكا”، ومشروع استكمال محطة “أوباري”، من تنفيذ شركة “جيسكو”، ومشروع صيانة وتشغيل محطة شركة الحديد والصلب، و مشروع صيانة محطة الرويس بالجبل الغربي، و مشروعات صيانة وإصلاح خطوط النقل والمشكلات التي عرضها المقاولون، إلى جانب مشروع إمداد محطة “السرير ” بالغاز، وغيرها من المشروعات الأخرى.

وخلص الاجتماع حول الاتفاق إلى اعتماد عدد من الإجراءات العملية لمعالجة المشكلات، وحلحلة كافة المسائل العالقة بالخصوص؛ بما يضمن سير العمل وفق الشروط المطلوبة، وفي الوقت المحدد لذلك.

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