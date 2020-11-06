خبراء اقتصاديون : الزيادة النفطية والصادرات من ليبيا تعتمد على الإستقرار و المخاطر الأمنية

قال ممدوح سلامة خبير الاقتصاد الدولي و أستاذ في جامعة ” ESCP Europe Business School التجارية ” في باريس في مقابلة حصرية مع وكالة الأناضول التركية إن ليبيا قد تتمكن من الحفاظ على إنتاجها عند أكثر من 500،000 برميل يوميًا حتى نهاية العام إذا لا يوجد انقطاع او اغلاق لحقول النفط الرئيسية ومحطات الضخ و التصدير .

وأضاف سلامة إن ليبيا تحتاج إلى وقت لإصلاح الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية النفطية بسبب الحرب الأهلية والحفاظ على حقول النفط المنتجة ومحطات الضخ التي ظل الكثير منها معطلاً منذ أكثر من ست سنوات .

وقال خوسيه شلهوب محلل المخاطر السياسية والنفط ، إن هذه الزيادة النفطية في ليبيا تعتمد في النهاية على الاستقرار السياسي والمخاطر الأمنية وكذلك كيفية التعامل مع هذه البراميل الإضافية والصادرات من ليبيا من قبل الأسواق وبقية دول منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك “

فإن إحياء إنتاج النفط الليبي إلى مستويات عام 2011 البالغة 1.6 مليون برميل يوميًا سيؤثر بالتأكيد على سوق النفط العالمية ويمارس ضغوطًا على أسعار النفط و من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى انخفاض أسعار النفط بمقدار 2 إلى 3 دولارات للبرميل .

وأشار شلهوب إلى أن الإنتاج الليبي الإضافي سيكون له دلالات جيوسياسية بالنظر إلى أن الأسواق الأوروبية وخاصة فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا هي الأسواق الرئيسية لروسيا وليبيا وفقا للوكالة .

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