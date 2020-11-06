“الحاسي” يطلع على أسباب تأخر تقارير هيئة الرقابة

ناقش رئيس هيئة الرقابة الإدارية بمدينة بنغازي، عبدالسلام الحاسي، مع مديري الإدارات العامة والفرعية والمكاتب بالهيئة أهمية تنسيق العمل، في ظل ظروف نقل مقرات الحكومة والوزارات والهيئات والشركات العامة إلى مدينة بنغازي.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع، بحث فيه الحضور سير العمل على إنجاز تقارير الهيئة لعام 2019 و 2020، وطرح الأسباب وراء التأخير في إنجازها، ومدى التعاون ما بين الهيئة والجهات التنفيذية لإنجاز الأعمال المكلف بها الأعضاء أو اللجان المشكّلة لمتابعة تلك الجهات.

من جهته، استعرض مدير مكتب التخطيط والمتابعة، الموقف العام للتقرير السنوي لسنة 2019م ونسبة إنجاز التقارير والإدارات والفروع التي تأخرت في موافاة المكتب بتقاريرها ليتم تضمينها في التقرير.

و شدّد رئيس الهيئة على ضرورة متابعة الجهات التي لم يتم تضمينها في تقرير الهيئة لسنة 2019، حتى تلتحق في تقرير 2020، وأن تكون المتابعة شاملة لجميع الجوانب المالية والإدارية، مؤكدًا ضرورة تقييم أداء أعضاء التحقيق بما يؤدي إلى تطوير العمل وأن تكون القضايا المحالة من الهيئة غير قابلة للطعن ومستوفية لجميع الجوانب.

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