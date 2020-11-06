مصرفي يكشف حقيقة قرب صرف منحة أرباب الأسر وفتح الاعتمادات

قال مصدر بأحد المصارف التجارية أنه لم يتم دعوة المصارف إلى حد الآن لعقد اجتماع من قبل مصرف ليبيا المركزي ، مضيفاً أن فتح مخصصات ارباب الأسر أو أي خدمة تخص المصارف تتم بعقد اجتماع كذلك مع المصارف.

وفي تصريحات صحفية نفى المصدر الأخبار المتداولة حول فتح الاعتمادات المستندية بالمصارف أو تخصيص مبالغ لها خلال الوقت الحالي، نافياً أيضاً أن يتم صرف مخصصات ارباب الأسر المتبقية عن سنة 2019 .

ومن جهته نفى مصدر بمصرف ليبيا المركزي في تصريحات سابقة خلال اليومين الماضيين، الأخبار المتداولة حول قرب صرف مخصصات ارباب الأسر .

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