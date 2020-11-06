اقتصاد

“كورونا” يُكبّد إندونيسيا خسائر اقتصادية غير مسبوقة

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أظهرت بيانات حديثة، نشرتها وكالة الإحصاء، تسجل الاقتصاد الإندونيسي انكماشًا حادًا في الفصل الثالث، بفعل تداعيات “كورونا”.

وذكرت الوكالة أن النشاط في أكبر اقتصاد في جنوب شرقي آسيا، تراجع بنسبة 3,49 في المائة، على أساس سنوي خلال الفترة بين يوليو وسبتمبر الماضيين، موضحةً أن أكثر القطاعات المتضررة هي “السياحة والبناء والتجارة”؛ معتبرةً أن هذا الانكماش هو ثاني انكماش فصلي متتالٍ بعد تراجع بنسبة 5,3 في المائة.

يشار إلى أن إندونيسيا قد سجلت انكماشًا في 1998 و1999 خلال أزمة عملة إقليمية تضرر منها اقتصادها، ساهمت في إرغام الديكتاتور “سوهارتو” على الاستقالة.

 

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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