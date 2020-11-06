هبوط سعر الذهب مع ارتفاع الدولار.. في أفضل أسبوع له بأكثر من 3 أشهر

انخفض الذهب اليوم الجمعة إذ ارتفع الدولار، لكن المعدن الأصفر بصدد تسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ أواخر يوليو تموز بفضل آمال بمزيد من دعم البنك المركزي إذ يراهن المستثمرون على انقسام في الكونغرس الأمريكي في ظل رئاسة جو بايدن.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1939.10 دولار للأونصة. وزادت الأسعار 2.4 بالمئة أمس الخميس بفضل تراجع الدولار، مما يجعلها بصدد تحقيق

مكسب أسبوعي 3.2 بالمئة.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1940.20 دولار للأونصة.

وزاد الدولار 0.2 بالمئة، مما يقلص جاذبية الذهب لحائزي بقية العملات.

وساعدت أسعار فائدة قرب الصفر في ظل إجراءات تحفيز هائلة مدفوعة بالجائحة عالميا الذهب الذي لا يدر عائدا، والذي يعتبر تحوطا في مواجهة التضخم، على أن يرتفع ما يزيد عن 27 بالمئة منذ بداية العام الجاري.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.9 بالمئة إلى 25.10 دولار للأونصة. ولم يطرأ تغير يذكر على البلاتين عند 892.46 دولار، بينما ربح البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 2392.65 دولار.