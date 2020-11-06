“المالية والعمل” تكثفان جهودهما لحلّ مشكلة المرتبات المتأخرة

كشف وكيل وزارة العمل والتأهيل بحكومة “الوفاق”، على عكاشة، عن بدء عمل اللجنة المشتركة بين وزارتي العمل والمالية الخاصة بتحديد الجهات العامة المكلفة بمتابعة إجراءات الإفراج على مرتبات العاملين فيها.

وقال “عكاشة” إن عمل هذه اللجنة المشتركة يأتي في إطار توحيد الجهود لحل مشكلة المرتبات المتأخرة،

وفي السياق ذاته ،أكد وكيل وزارة عمل “الوفاق” أن فريق وزارة العمل، هو من سيتولى تحديد الجهات المُفرج عنها وفقًا لاعتماد الملاكات الوظيفية بالإضافة إلى اعتماد عقود العاملين فيها، إضافة إلى تسكين أصحاب المرتبات المتعثرة ضمن الملاكات الوظيفية.

من جهة أخرى؛ أعلنت اللجنة الدائمة لترشيد المرتبات، قبل يومين، الانتهاء من إجراءات المطابقة لعدد من الجهات العامة لبند المرتبات، وفق مقتضيات الرقم الوطني.

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