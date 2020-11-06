ظروف مالية تُهدّد أهداف شركة “سرت لإنتاج النفط”

التقى رئيس المؤسّسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، رئيس شركة “سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز”، مسعود سليمان.

واطّلع “صنع الله”، خلال الاجتماع، على خطط الشركة لزيادة القدرة الإنتاجية، والموقف التنفيذي لمشاريع الميزانية الاستثنائية، بالإضافة إلى الخطة التي وضعتها الشركة لربط الحقل “LP3D” وحقل “الرشاد” على الإنتاج ومشاريع المضخات الغاطسة.

وفي السياق ذاته، بحث رئيس المؤسسة مستجدات الوضع المالي لشركة “سرت”، مشيرًا إلى أنه قد يكون عائقًا أمام زيادة عمليات الإنتاج والأهداف التي تطمح في الوصول إليها.

وبحث اللقاء، الذي عقد بمقر المؤسسة في طرابلس، استئناف الإنتاج بالشركة خلال أقرب وقت وما يحتاج إليه من إمكانيات مالية، بالإضافة إلى وضعية المشاريع والأعمال المتوقفة.

وقد ثمّن “صنع الله” الجهود التي بذلتها شركة “سرت”، في تحقيق الأهداف وأخذ سلامة العاملين بعين الاعتبار.

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