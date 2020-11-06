مؤسسة النفط: إيرادات أكتوبر بلغت 230.2 مليون دولار

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط بلوغ إجمالي الإيرادات النفطية لشهر سبتمبر للعام الحالي حوالي مئة وستة عشر مليونا وتسعمئة ألف دولار.

وبلغت ايرادات شهر أكتوبر 230.2 مليون دولار أمريكي مقارنة بملياري دولار أمريكي في اكتوبرالسنة الماضية

هذا وقد أوضحت المؤسسة عبر موقعها تراجع إيرادات سبتمبر مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي والتي بلغت مليارا وسبعمئة مليون دولار؛ في حين سجلت إيرادات أكتوبر ارتفاعا طفيفا بعد رفع حالة القوة القاهرة على ميناءي الحريقة والبريقة ومباشرة الصادرات في أواخر سبتمبر الماضي؛ ثم على فترات في باقي الحقول والموانئ النفطية التي جرى خلالها تصريف الكميات المخزنة.

هذا وقد رحب سفير الولايات المتحدة الامريكية ريتشارد نورلاند بالتزام المؤسسة الوطنية للنفط بالشفافية

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