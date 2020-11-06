ترحيب أمريكي بـ”شفافية المؤسسة الوطنية للنفط”

رحّب السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، بما وصفه بـ”الالتزام المتواصل للمؤسسة الوطنية للنفط بالشفافية”.

وجاء تصريح “نورلاند”، تعليقًا على نشر المؤسسة الوطنية للنفط، بيانات مفصّلة حول إجمالي الإيرادات النفطية خلال شهريْ “سبتمبر وأكتوبر”.

وأشارت البيانات إلى أن إيرادات الشهريْن بلغت 116,9 مليون دولار أمريكي، مسجّلة بذلك تراجعًا كبيرًا، مقارنة بإيرادات شهر سبتمبر 2019، والتي بلغت 1,7 مليار دولار، حيث سجّلت المؤسسة الوطنية للنفط 83,9 مليون دولار أمريكي فقط من مبيعات النفط الخام، و 33 مليون دولار أمريكي فقط من مبيعات الغاز والمكثفات.

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