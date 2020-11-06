“نورلاند “: سفارة الولايات المتحدة تسعى للحصول على عقار جديد لها بالعاصمة طرابلس

أكد السفير الأمريكي لدى ليبيا “ريتشارد نورلاند” اليوم الجمعة عزم السفارة الأمريكية في البدء بمشاورات رسمية مع السلطات الليبية حول تأمين عقار جديد للسفارة في طرابلس لتسهيل الارتباطات الدبلوماسية الأمريكية في ليبيا على المدى الطويل.

وقال “نورلاند” خلال الحوار السياسي القائم بتونس أنه على الرغم من أننا بعيدون جدًا عن أن نكون قادرين فعليًا على فتح السفارة، إلاّ أنّ احتمالية التقدم نحو الاستقرار السياسي تتيح الفرصة للبدء في استكشاف الخطوات الإجرائية والمفاوضات الثنائية المطلوبة لبدء هذه العملية.

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