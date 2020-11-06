الاستقرار يُخيّم على أسعار العملات الأجنبية أمام الدينار الليبي

استقرت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية، مع ختام تداولات الأسبوع اليوم الجمعة، عبر التطبيقات، تزامنًا مع إغلاق السوق السوداء بمدينتيْ “طرابلس وزليتن”، في عطلة الاسبوع.

وتداول التجار الدولار عبر تطبيقات “واتس آب” و”فايبر” بـ 6,300 دنانير، وهو السعر ذاته، الذي سجّله عند إغلاق أمس الخميس، فيما استقرت أسعار الدولار على صعيد الحوالات الخارجية إلى “دبي وتركيا” وتم تداوله بـ6,320 دنانير.

وبلغ سعر جرام الذهب كسر، عيار 18 بـ277 دينارًا.

أما العملات الأخرى؛ فقد تم تداول الليرة التركية مقابل الدينار بـ78 قرشًا، وتم تداول الدينار التونسي أمام نظيره الليبي بــ2,250 دينارًا.

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