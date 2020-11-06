العملات الاجنبية تحافظ على ارتفاعها مقابل الدينار الليبي.. أخـر الأسعــار

استمرت اسعار العملات الاجنبية على ارتفاع مقابل الدينار الليبي في تداولات السوق الموازية مساء اليوم الجمعة.

وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا اليوم الثلاثاء 3-11-2020 وفقا لمتداولون في الحلقة سوق المشير للعملات والذهب في العاصمة طرابلس :

الدولار الأمريكي – طرابلس 6.295 دينار

الدولار حوالة تركيا = 6.31 دينار

اليورو = 7.40 دينار

الجنية الإسترليني 8.05 دينار

الليرة التركية 0.75 دينار

الدينار التونسي 2.26 دينار

الجنية المصري 0.40 دينار

الذهب عيار 18 الكسر = 277 دينار للجرام

الذهب عيار 21 = 323 دينار للجرام

الذهب عيار 24 = 367 دينار للجرام

الذهب جديد عيار 18 بـ 340 دينار

الذهب جديد عيار 21 بـ 385 دينار

الدولار “بشيك المصدق” = 7.74 دينار “التجارة والتنمية”

الدولار “بشيك المصدق” = 7.67 دينار “مصرف الوحدة”.

دولار بشيك المصدق =7.55 دينار “التجاري الوطني”

الدولار “بشيك المصدق” = 7.15 دينار “مصرف الجمهورية”.

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