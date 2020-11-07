البريقة تنفي شروعها في بيع اسطوانات غاز طهي جديدة

نفت شركة البريقة لتسويق النفط والغاز اليوم السبت شروعها في بيع اسطوانات غاز الطهي الجديدة والتي كانت الشركة تعاقد على جلبها في وقت سابق.

وقال مدير مكتب الإعلام بالشركة في المنطقة الشرقية عادل بن دردف في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية، إن الأخبار التي تتحدث عن شروع البريقة في بيع اسطوانات غاز الطهي وبسعر يصل إلى 50 دينار للاسطوانة غير صحيحة، على الرغم من وجود شحنة من الاسطوانات المصنعة حديثًأ وصلت بالفعل للشركة.

وأوضح بن دردف بأن الشركة تعاقدت خلال السنوات الماضية على جلب مليون اسطوانة غاز، لكن الظروف المالية للشركة عرقلة المشروع ولم تسمح لهم بتنفيذ التعاقد حيث لم تصل من الشحنة سوى 30 ألف اسطوانة فقط.

وأضاف المسؤول بأن شركة البريقة لاتزال عازمة على تنفيذ التعاقد في حال تحسنت الأوضاع المالية للشركة والدولة بشكل عام، حيث ترغب في استبدال الاسطوانات الموجودة في السوق عبر بيعها للمواطنين وبأسعار معتمدة من الشركة.

وكانت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ذكرت بأن شركة البريقة لتسويق النفط والغاز بدأت بالفعل في بيع اسطوانات الغاز للمواطنين وهو ما نفاه بن دردف للصحيفة.

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