وصول 34 مليون لتر من الوقود إلى ميناء طرابلس

وصلت الناقلة أنوار النصر إلى ميناء طرابلس البحري أمس الجمعة، وتحتوي الناقلة على شحنة من وقود البنزين تقدر بحوالي 34 مليون لتر.

وأوضحت شركة البريقة لتسويق النفط والغاز في بيان لها اليوم السبت، بأن عمليات توزيع الوقود عبر شركات الخدمات النفطية لاتزال مستمرة وبصورة طبيعية وفق الخطة المعدة مسبقاً.

وأضاف بيان البريقة بأن هناك ناقلة أخرى متواجدة في ميناء الزاوية البحري تحمل شحنة من وقود البنزين تقدر بحوالي 31.652 طن متري.

وأشار البيان إلى تواجد ناقلة غاز بميناء الشعاب بالعاصمة طرابلس بحمولة تصل إلى 5,050 طن متري تقريباً.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية