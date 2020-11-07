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ارتفاع جماعي.. أسعار العملات اليوم بالسوق الموازي في ليبيا السبت 7 نوفمبر

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

ننشر فيما يلي أسعار أبرز العملات الاجنبية والعربية اليوم بالسوق الموازي في العاصمة طرابلس اليوم السبت 7 نوفمبر 2020 مع تحديث جديد مساء اليوم :

• الدولار الامريكي:
• الدولار الامريكي = 6.3075 دينار بيع في زليتن
• الدولار الامريكي = 6.3050 دينار شراء في زليتن
• الدولار الامريكي = 6.315 بيع في طرابلس و مصراتة و بنغازي
• الدولار الامريكي =6.310 شراء في طرابلس و مصراتة و بنغازي

• اليورو= 7.39 دينار
• الباوند = 8.15 دينار
• حوالات دبي/ تركيا = 6.325 دينار
• ليرة= 0.74 دينار

• الدينار التونسي = 2.31 دينار
• الجنية المصري = 0,40 دينار

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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