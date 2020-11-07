ارتفاع جماعي.. أسعار العملات اليوم بالسوق الموازي في ليبيا السبت 7 نوفمبر

ننشر فيما يلي أسعار أبرز العملات الاجنبية والعربية اليوم بالسوق الموازي في العاصمة طرابلس اليوم السبت 7 نوفمبر 2020 مع تحديث جديد مساء اليوم :

• الدولار الامريكي:

• الدولار الامريكي = 6.3075 دينار بيع في زليتن

• الدولار الامريكي = 6.3050 دينار شراء في زليتن

• الدولار الامريكي = 6.315 بيع في طرابلس و مصراتة و بنغازي

• الدولار الامريكي =6.310 شراء في طرابلس و مصراتة و بنغازي

• اليورو= 7.39 دينار

• الباوند = 8.15 دينار

• حوالات دبي/ تركيا = 6.325 دينار

• ليرة= 0.74 دينار



• الدينار التونسي = 2.31 دينار

• الجنية المصري = 0,40 دينار