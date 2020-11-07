إنتاج النفط يتجاوز المليون برميل يوميًا

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس تجاوز إنتاجها من النفط الخام المليون برميل يومياً، وفق بيان صادر اليوم السبت.

وفي وقت سابق، أبلغ مصدر من داخل المؤسسة صحيفة صدى الاقتصادية بأن يتخطى إنتاج ليبيا من النفط الخام إلى مليون برميل يومياً مع نهاية أكتوبر وبداية نوفمبر من 2020.

وقالت المؤسسة في البيان، إنها تمكنت من رفع معدلات الإنتاج ليصل إلى 1,036035 برميل نفط في اليوم رغم الظروف المالية الحالية التي يمرّ بها القطاع.

المؤسسة الوطنية للنفط أوضحت بأنها تواجه صعوبات مالية جمّة وشح كبير في ميزانياتها، أدى لتراكم الديون على شركات القطاع و تأخر كبير لمرتبات شركاتها الخدمية.

وأشار البيان إلى أن الإنتاج المرتفع للنفط التي وصلت إليه المؤسسة مهدد بالانخفاص أو توقفه بالكامل في ظل مماطلة بعض الجهات وعرقلتها تمويل جهود المؤسسة لزيادة الإنتاج والنهوض بإقتصاد الوطن من جديد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية