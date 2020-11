«أردوغان» يٌقيل محافظ مصرف تركيا المركزي

أقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، محافظ البنك المركزي مراد أويصال من منصبه، وعين وزير المالية السابق ناجي إقبال بدلا منه، بحسب مرسوم رئاسي نُشِر اليوم السبت.

ويأتي هذا الإجراء في وقت، تُسجل فيه الليرة التركية مستويات متدنية قياسية، وهبوط قياسي لليرة التركية أمام الدولار.

وأغلقت الليرة على 8.5445 أمام الدولار، الجمعة، بعد أن تراجعت لمستوى قياسي بلغ 8.58، وهبطت العملة التركية أكثر من 30% أمام الدولار هذا العام.

وبحسب مراقبين، يسود القلق الأسواق بسبب استمرار ارتفاع التضخم، الذي يبقى في خانة العشرات، ومن جراء تراجع احتياطات العملة الأجنبية.

يُشار إلى أن أوصال تولى منصبه ف يوليو 2019 خلفا لسلفه مراد جتينقايا الذي أُقِيل أيضا بمرسوم رئاسي.

أما ناجي إقبال، فقد حقيبة المالية بين عامي 2015 و2018، عندما عُين رئيسا لمديرية الإستراتيجية والميزانية الرئاسية.

