البريقة: إمدادات وعمليات توزيع الوقود تسير بشكل طبيعي

أكدت شركة البريقة لتسويق النفط، السبت، استمرار حركة نواقل الوقود المجدولة بشكلها طبيعي، مشيرة إلى أن ناقلة أنوار النصر أفرغت حمولتها المقدرة بـ 34 مليون.

وأوضحت الشركة عبر صفحتها الرسمية، أن الناقلة “فالي دي سيفيليا” مستمرة في إفراغ حمولتها المقدرة بـ 31 ألف و652 طن متري من الوقود البنزين في ميناء الزاوية.

وأضافت الشركة أنها تتابع سير عملياتها بميناء الشعاب وتفريغ ناقلة الغاز “جاز فينتشر” بحمولة تُقدر بأكثر من 5 آلاف طن متري.

وكانت العاصمة والمُدن الغربية شهدت، خلال اليومين الماضيين، ازدحامًا وإغلاقات لعددٍ من محطات الوقود.

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