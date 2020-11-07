اقتصاد

ميناء الحريقة يستعد لشحن مليون برميل نفط

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت الشركة العامة لأعمال القطر والإنقاذ والخدمات البحرية، عن رسو ناقلة النفط على أرصفة شركة الخليج العربي بميناء الحريقة النفطي.

وأوضحت الشركة في بيان نشرته عبر منصتها الرسمية، أن الناقلة التي تحمل سم “سيرسنت مون”، ستشحن حوالي مليون برميل نفط خام وذلك بعد تقديم الخدمات البحرية لها.

وأعلنت الشركة العامة لأعمال القطر والإنقاذ والخدمات البحرية، في وقت سابق، عن رسو ناقلة النفط “فرونت كورال”، على أرصِفة شركة الخليج العربي بميناء الحريقة النفطي، وذلك لشحن مليون برميل نفط خام، وأضافت الشركة أنها قامت بتقديم الخدمات البحرية لهذه الناقلة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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