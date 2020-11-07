بعد “المليون”.. موظفو قطاع النفط يطالبون بزيادة مرتباتهم

بعد مرور ساعات من إعلان المؤسسة الوطنية للنفط عن ارتفاع الإنتاج اليومي للنفط الخام أكثر من مليون برميل شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، تفاعل عدد كبير من العاملين في القطاع مطالبين الحكومة ووزارة المالية بتنفيذ قرار زيادة مرتبات العاملين في قطاع النفط بنسبة 67% الصادر في أكتوبر من عام 2013.

وقال عضو النقابة العامة للنفط عن قسم الإعلام لؤي داود لقناة “218”، السبت، إن النقابة ترى مناسبة “المليون برميل” فرصة لتجدد مطالبها لوزارة المالية والمجلس الرئاسي بضرورة تنفيذ قرار زيادة المرتبات لصالح مستخدمي القطاع الذين سجلوا إنجازا كبيرا برفع الإنتاج بعد توقف دام 9 أشهر بعد أن بذلوا مجهودات كبيرة للتغلب عن المصاعب الفنية وسط خطر انتشار وباء كورونا.

وبيّن داود أن النقابة قامت بمراسلات كافة الجهات طيلة الأشهر الماضية ولكن دون جدوى، موضحا أن بعض مستخدمي قطاع النفط لم يتقاضوا مرتباتهم منذ 5 أشهر بسبب تأخر صرف الميزانيات المخصصة للقطاع من قبل المجلس الرئاسي، مشددا على ضرورة سرعة صرف كافة المخصصات لمؤسسة النفط ليتسنى لها تعزيز نشاط الشركات وتطوير بنيتها التحتية وإتاحة الفرصة لشركات النفط بأن تقوم بتعاقدات التأمينات الصحية والشروع في تنفيذ مزايا العاملين في الموانئ والحقول الصحراوية والبحرية.

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