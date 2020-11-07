ارتفاع اسعار العملات الاجنبية والذهب مقابل الدينار الليبي.. أخـر الأسـعـار

سجلت اسعار العملات الاجنبية ارتفاعها مقابل الدينار الليبي في تداولات السوق الموازية مساء اليوم السبت.

حيث سجل الدولار واليورو والاسترليني ارتفاعا نسبياً مقابل الدينار، كما سجلت العملات العربية ارتفاعها مقابل الدينار فيما تراجعت الليرة التركية متأثرة بإنهيارها عالمياً أمام الدولار، كما صعد الذهب بشكل ملحوظ.

وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا اليوم السبت 7-11-2020 وفقا لمتداولون في الحلقة سوق المشير للعملات والذهب في العاصمة طرابلس :

الدولار الأمريكي – طرابلس 6.305 دينار

الدولار حوالة تركيا = 6.325 دينار

اليورو = 7.43 دينار

الجنية الإسترليني 8.15 دينار

الليرة التركية 0.73 دينار

الدينار التونسي 2.31 دينار

الجنية المصري 0.40 دينار

الذهب عيار 18 الكسر = 280 دينار للجرام

الذهب عيار 21 = 326.6 دينار للجرام

الذهب عيار 24 = 370 دينار للجرام

الذهب جديد عيار 18 بـ 340 دينار

الذهب جديد عيار 21 بـ 385 دينار

الدولار “بشيك المصدق” = 7.75 دينار “التجارة والتنمية”

الدولار “بشيك المصدق” = 7.71 دينار “مصرف الوحدة”.

دولار بشيك المصدق =7.60 دينار “التجاري الوطني”

الدولار “بشيك المصدق” = 7.18 دينار “مصرف الجمهورية”.

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