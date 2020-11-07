اسعار المواد الغذائية واللحوم في ليبيا ليوم السبت 7 نوفمبر

فيما يلي قائمة لأبرز اسعار المواد الغذائية و اللحوم في ليبيا ليوم السبت 7 نوفمبر 2020 من سوق الغناي للتسوق بالعاصمة طرابلس وسوق اللحوم في أبوستة .. :