اسعار المواد الغذائية واللحوم في ليبيا ليوم السبت 7 نوفمبر

فيما يلي قائمة لأبرز اسعار المواد الغذائية و اللحوم في ليبيا ليوم السبت 7 نوفمبر 2020 من سوق الغناي للتسوق بالعاصمة طرابلس وسوق اللحوم في أبوستة .. :
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ليبيا مباشر
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