اقتصاد عاجل

بالارقـام.. أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاحد 08/11/2020 بالسوق الموازي

تم النشر منذُ 29 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا نيوز
ليبيا نيوز
مصدر الخبر / ليبيا نيوز

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليوم الاحد 8 نوفمبر 2020م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية :

افتتاح السوق/
الدولار الأمريكي – طرابلس 6.305 و6.315 دينار

الدولار الامريكي – بنغازي 6.30 دينار

حوالات دبي-تركيا – 6.33 دينار

اليورو = 7.43 دينار

الجنية الإسترليني 8.15 دينار

الليرة التركية 0.73 دينار

الدينار التونسي 2.31 دينار

الجنية المصري 0.40 دينار

الدينار الأردني 8.85 دينار

كسر الذهب عيار 18 بـ280 دينار

بطاقة ارباب الاسر ~ دينار

دولار بشيك المصدق: – 7.75 دينار “التجارة والتنمية” (طرابلس) / دينار – 7.71 “مصرف الوحدة” – 7.18 “مصرف الجمهورية”.

عن مصدر الخبر

ليبيا نيوز

ليبيا نيوز

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك