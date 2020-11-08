المركزي: حجم التعامل بالبطاقات المصرفية بلغ أكثر من 2 مليار دينار مع نهاية 2019

قال مدير إدارة المدفوعات والتسويات بالمصرف المركزي فوزي بوخزام، إن المؤشرات التي لديهم تظهر وجود تحسن كبير في الخدمات المصرفية الإلكترونية المقدمة من قبل المصارف التجارية بالتعاون مع الشركات الوطنية في السوق المحلي خلال السنوات القليلة الماضية.

وأكد المسؤول بالمصرف على أن حجم التعامل بالبطاقات المصرفية في السوق المحلي بلغ أكثر 2 مليار دينار مع نهاية العام الماضي 2019، والتي ساعدت المواطنين كثيرًا رغم وجود الكثير من المعوقات التقنية وضعف الاتصالات.

وأوضح بوخزام في مقابلة مع قناة ليبيا الأحرار تابعتها صحيفة صدى الاقتصادية اليوم الأحد، بأن الاستراتيجية التي وضعها المركزي في السابق كانت تهدف إلى تحسين نظام الخدمات المالية الإلكترونية في السوق المحلي من خلال إنشاء إدارات معنية بذلك، إضافة إلى القوانين والتشريعات اللازمة.

وأضاف بأنه في العام 2013 كانت البطاقات مسبوقة الدفع أو الدفع المباشر قليلة جدا مع وجود نقاط للبيع لا تتجاوز 700 نقطة، مؤكدًا أيضا بأنه مع مرور السنوات تجاوز عدد نقاط البيع 11 ألف نقطة، إضافة إلى وجود 1,3 مليون بطاقة مصرفية من مختلف الفئات بينها 600 ألف بطاقة تشتغل بالفعل بالسوق المحلي.

وأشار أيضا إلى أن المصرف المركزي أفسح لمجال أمام دخول الشركات المحلية في تطوير نظام الخدامت المصرفية والتي سمحت للكثير منهم في التعاون مع المصارف وتقديم الخدمات الإلكترونية المالية للمواطنين، حيث يوجد عدد 6 شركات مرخصة وتزاول الخدمة وليدها تأثير إيجابي كبير على السوق المصرفي الليبي مع امتلاكها لأكثر من 250 ألف بطاقة و6آلاف نقطة بيع في أكثر من 48 مدينة يستطيع الأشخاص التعامل بها دون مشاكل تذكر.

وأكد أيضا وجود محافظ إلكترونية يبلغ عددها أكثر من 120 ألف محفظة، حيث توجد شركتين تعملان على تقديم تلك الخدمات مع وجود شركة أخرى لتقديم خدمة سداد الفواتير الإلكترونية.

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