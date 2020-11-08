مصرف الجمهورية يشرع في طرح منتج الأثاث بنظام المرابحة الإسلامية بحد أقصى 40 ألف دينار

شرع مصرف الجمهورية في طرح منتج الأثاث بنظام المرابحة الإسلامية بجميع فروعه وبحد أقصى 40 ألف دينار مع مدة تمويل أقصاها ست سنوات.

وأوضح المصرف في منشور له اليوم الأحد أن المستندات المطلوبة للمرابحة هي طلب شراء من المستفيد وشهادة مرتب من جهة العمل وتعهد من جهة العمل بعدم قفل أو نقل الحساب وإفادة من السجل المدني بالرقم الوطني وصورة من البطاقة الشخصية أو جواز سفر ساري المفعول، مع توفير كمبيالات بعدد سنوات السداد مستوفية الشروط القانونية.



وأضاف أنه في حال ورود المرتب من جهة عامة أو غيرها ممن يعمل بنظام التعيين , يلتزم المستفيد بتقديم ضامن واحد كحد أدنى يكون متعينا بالقطاع العام، أما في حالة ورود المرتب من جهة تعمل بنظام العقود المصنفة يلتزم المستفيد بتقديم ضامنين أحدهما بتعيين في جهة عامة أو غيرها والآخر يمكن أن يكون تعيينه بعقد مصنف ترد مرتباتهما بانتظام إلى المصرف بفترة لا تقل عن سنة.



وأشار المصرف إلى أن هذا التمويل بالمرابحة الإسلامية هو للأثاث الجديد فقط، ومدته أقصاها 72 شهرًا، مع أقساط شهرية ثابتة طوال مدة التمويل.

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