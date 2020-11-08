اقتصاد

اسعار الخضروات والفواكة في ليبيا ليوم الاحد 8 نوفمبر

تم النشر منذُ 6 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

فيما يلي قائمة لأبرز اسعار الخضروات و الفواكة في ليبيا ليوم الاحد 8 نوفمبر 2020 اسواق الخضروات والفواكة في الهضبة بالعاصمة طرابلس .. :

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك