اقتصاد

اسعار المواد الغذائية واللحوم في ليبيا ليوم الاحد 8 نوفمبر

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

فيما يلي قائمة لأبرز اسعار المواد الغذائية و اللحوم في ليبيا ليوم الاحد 8 نوفمبر 2020 من سوق الغناي للتسوق بالعاصمة طرابلس وسوق اللحوم في أبوستة .. :

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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