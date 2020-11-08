غرفة التجارة مصراتة تبحث مع “التجاري الوطني” مشاكل خدمة نقاط البيع وخدمة سداد

بحث المسؤولن عن غرفة التجارة والصناعة والزراعة في مصراتة اليوم الأحد، المشاكل التي تواجه خدمة نقاط البيع وخدمة سداد التي يقدمها المصرف التجاري الوطني بالمدينة.

وجاء ذلك خلال اجتماع موسع عقد بمقر الغرفة مع مدراء الإدارات بالإدارة العامة لمصرف التجاري الوطني وعدد من فروعه في المدينة، بمشاركة عدد من منتسبي الغرفة والاقتصاديين.

وأوضحت الغرفة في بيان مقتضب عبر موقع فيسبوك، بأن الاجتماع استعرض المسؤلون عن التجاري الوطني خدمة “موبي مال” الإلكترونية الجديدة، إضافة إلى مناقشة بعض المشاكل التي تواجه خدمة نقاط البيع وخدمة سداد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية