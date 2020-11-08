السفير الكوري يتعهد بدعم ليبيا بمعدات لأغراض التدريب

وزير العمل يبحث التعاون المشترك في مجال التدريب رفقة سفير كوريا لدى ليبيا.

بحث وزير العمل والتأهيل بحكومة الوفاق، المهدي الأمين، رفقة سفير كوريا الجنوبية لدى ليبيا، دعم المركز الليبي الكوري بالإمكانيات والمعدات التي تضمن استمراره في تنفيذ البرامج التدريبية.

وتضمن اللقاء الذي عُقد بالمركز الليبي الكوري، استعراض التخصصات والمشاريع التدريبية التي تنوي وزارة العمل إضافتها، كما تخلل اللقاء أيضًا جولة تفقدية داخل المركز، وذلك للوقوف على احتياجاته والعمل على توفيرها.

من جهته، أكد السفير الكوري أن بلاده ستعمل على زيادة الدعم اللازم للمركز من معدات أو أجهزة، وذلك لضمان استمرارية عملية التدريب بالمركز وزيادة السعة التدريبية.

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