اقتصاد

“الجمهورية” يطرح منتجات الأثاث بنظام المرابحة الإسلامية

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن مصرف الجمهورية شروعه في طرح منتجات الأثاث بنظام المرابحة الإسلامية، في جميع فروعه.

وأضاف المصرف في بيان نشره عبر منصته الرسمية على موقع فيسبوك، أن الحد الأقصى لتمويل الأثاث هو 40 ألف دينار، وذلك مع مدة تمويل أقصاها 72 شهرا.

وأوضح المصرف أن المستندات المطلوبة للحصول على الخدمة هي طلب شراء من المستفيد وشهادة راتب من جهة العمل، وتعهد من جهة العمل بعدم قفل أو نقل الحساب، وإفادة من السجل المدني بالرقم الوطني، إضافة لصورة من البطاقة الشخصية، منوهًا بأنه في حال ورود المرتب من جهة عامة أو غيرها ممن يعمل بنظام التعيين، يلتزم المستفيد بتقديم ضامن واحد كحد أدنى.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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