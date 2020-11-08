عضو ببلدية البيضاء: ننتظر من حكومة الوفاق تخصيص مساعدات مالية للمدينة

قال عضو في المجلس البلدي البيضاء اليوم السبت، إنهم ينتظرون من حكومة الوفاق الوطني تخصيص مساعدات مالية للمدينة نتيجة الظروف الاستثنائية التي تمر بها بسبب الأمطار والفيضانات.

وأوضح سعد الحمري في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية، بأن ما يتداول عبر صفحات التواصل الاجتماعي حول تخصيص أموال بقيمة 10 مليون دينار لبلدية البيضاء لاتزال مجرد أخبار.

وأشار الحمري بأن البلدية لم تتلقى أي قرارات صادرة عن حكومة الوفاق الوطني في طرابلس تتضمن تخصيص مبالغ مالية لمساعدة المدينة على تجاوز الأزمة.

وتشهد البيضاء هطول غزير للأمطار خلال اليومين الماضيين تسببت في فيضانات بداخل أحياء مختلفة من المدينة، مما جعل الحكومة المؤقتة في بنغازى ترسل مساعدات عاجلة لاحتواء الأزمة.

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