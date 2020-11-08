اقتصاد

الشؤون البحرية: السفينة الجانحة تجاوزت مرحلة الخطر

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن قسم الشؤون البحرية بميناء طرابلس أن السفينة الجانحة ليدي حلوم قد تجاوزت مرحلة الخطر وأصبحت داخل حوض ميناء طرابلس البحري.

وأفادت الشؤون البحرية في بيان نشرته عبر منصتها الرسمية، بأن اللجنة المكلفة نجحت في عملية جرها ومساندتها بالقاطرات وإيصالها للإرساء بالرصيف.

وكانت السفينة قد جنحت في أواخر أكتوبر المنصرم، نتيجة مرور منطقة الميناء بعاصفة جوية أدت لسقوط حاويات في ساحة الميناء الرئيسية دون أضرار بشرية، حيثُ دخلت المياه إلى حجرة محركات سفينة ليدي حلوم مما جعلها متوقفة وغير قادرة على الحركة خارج الميناء.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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