الشؤون البحرية: السفينة الجانحة تجاوزت مرحلة الخطر

أعلن قسم الشؤون البحرية بميناء طرابلس أن السفينة الجانحة ليدي حلوم قد تجاوزت مرحلة الخطر وأصبحت داخل حوض ميناء طرابلس البحري.

وأفادت الشؤون البحرية في بيان نشرته عبر منصتها الرسمية، بأن اللجنة المكلفة نجحت في عملية جرها ومساندتها بالقاطرات وإيصالها للإرساء بالرصيف.

وكانت السفينة قد جنحت في أواخر أكتوبر المنصرم، نتيجة مرور منطقة الميناء بعاصفة جوية أدت لسقوط حاويات في ساحة الميناء الرئيسية دون أضرار بشرية، حيثُ دخلت المياه إلى حجرة محركات سفينة ليدي حلوم مما جعلها متوقفة وغير قادرة على الحركة خارج الميناء.

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