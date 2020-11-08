البعثة الأممية ترحب بقرار استئناف الرحلات الجوية إلى جميع المطارات المنطقة الجنوبية

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم الأحد بقرار مصلحة الطيران المدني باستئناف الرحلات الجوية إلى جميع المطارات في جنوب ليبيا.

وبحسب البعثة فإن هذا القرار يمثل ثمرة الثقة التي أرساها اتفاق الثالث والعشرين من تشرين الأول، أكتوبر لوقف إطلاق النار ومحادثات المتابعة للجنة العسكرية الليبية المشتركة في غدامس بين 2 و4 تشرين الثاني نوفمبر.

حيث أكدت البعثة أن لجميع المواطنين الليبيين الحق في حرية التنقل، وأن أي انتهاك غير قانوني لهذا الحق يعد انتهاكاً خطيراً لالتزامات ليبيا بموجب القانون الدولي.

كما دعت البعثة أن إلى الإفراج الفوري عن المحتجزين تعسفياً مع احترام حرية التنقل لجميع الليبيين.

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