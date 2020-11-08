“الحكومة المؤقتة” تستعد لإطلاق خدمة البطاقة الذكية لصرف الدواء

اتفق رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية “عبدالله الثني” اليوم الأحد

على مقترح جهاز الإمداد الطبي بشأن إطلاق خدمة البطاقة الذكية لصرف الدواء التي تعتزم الحكومة تعميمها بالمستشفيات والمراكز والمؤسسات الطبية.

وبحسب إعلام الحكومة فقد تم إطلاق فريق مختصون منظومة تجمع بيانات كافة المرضى لتحديد صرف الجرعات الدوائية لهم، من خلال الربط الإكتروني الذي سيسهل عملية صرف الدواء ويحدد أوجه صرفه، بما سيحد من حدوث التجاوزات.

وأكد الفريق أنه في حال انطلاق الخدمة سيتمكن المواطن من الحصول على الدواء من خلال مراكز ونقاط توزيع الأدوية الخاصة بمنظومة البطاقة الذكية.

وخلص الاجتماع إلى البدء القريب في هذه الخدمة في حال إتمام الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده “الثني” مع رئيس جهاز الإمداد الطبي الدكتور أحمد بورتيمة، وعضو مجلس اإدارة الجهاز – رئيس لجنة مراجعة التوريدات الدكتورة نجاح العقيلي آلية عمل البطاقة الذكية.

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