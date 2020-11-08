اسعار العملات الاجنبية تقفز مقابل الدينار الليبي.. أخـر الأسـعـار

قفزت اسعار العملات الاجنبية من جديد مقابل الدينار الليبي في تداولات السوق الموازية مساء اليوم الاحد.

حيث سجل الدولار واليورو والاسترليني ارتفاعا ملحوظاً مقابل الدينار، كما سجلت العملات العربية استمرار ارتفاعها مقابل الدينار فيما تراجعت الليرة التركية متأثرة بإنهيارها عالمياً أمام الدولار، كما حافظ الذهب على ارتفاعه.

وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا اليوم الاحد 8-11-2020 وفقا لمتداولون في الحلقة سوق المشير للعملات والذهب في العاصمة طرابلس :

الدولار الأمريكي – طرابلس 6.34 دينار

الدولار حوالة تركيا = 6.355 دينار

اليورو = 7.52 دينار

الجنية الإسترليني 8.20 دينار

الليرة التركية 0.73 دينار

الدينار التونسي 2.31 دينار

الجنية المصري 0.40 دينار

الذهب عيار 18 الكسر = 280 دينار للجرام

الذهب عيار 21 = 326.6 دينار للجرام

الذهب عيار 24 = 370 دينار للجرام

الذهب جديد عيار 18 بـ 340 دينار

الذهب جديد عيار 21 بـ 385 دينار

الدولار “بشيك المصدق” = 7.80 دينار “التجارة والتنمية”

الدولار “بشيك المصدق” = 7.75 دينار “مصرف الوحدة”.

دولار بشيك المصدق = 7.60 دينار “التجاري الوطني”

الدولار “بشيك المصدق” = 7.19 دينار “مصرف الجمهورية”.

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