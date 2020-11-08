مصادر تنفي لصدى وقوع عملية اختلاس بمصرف السراي … وتوضح الحقائق

نفت مصادر مقربة من مصرف السراي في تصريح خاص لصدى الاقتصادية الأخبار المتداولة عن اختلاس قيمة كبيرة من المصرف مضيفةً أنها مجرد محاولة اختلاس وتم التصدي لها وإفشالها.

المصادر أكدت أن موظف في قسم الحسابات الجارية “ف ب خ “حاول السرقة بمفرده وفشل وهو حالياً محل تتبع قضائي مشيراً إلى أن القيمة التي حاول المعني التلاعب بها وفشل في إخراجها من المصرف كانت 3 مليون دينار وليس 35 مليون كما ورد مفنداً كافة الاشاعات حيال ذلك .

وأكدت المصادر على أن المصرف سيقوم بإصدار بيان يوضح فيه الحقيقة ويدحض فيه ما تم تداوله من أكاذيب وافتراءات.

كما أكد المصدر أن المصرف يمضي قدماً نحو التطور والريادة وفقاً للخطة الاستراتيجية ونتائج هذه السنة المالية خير دليل على نجاح المصرف.

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