خاص..نائب مدير مصلحة الأحوال المدنية يوضح لصدى خطط بخصوص صرف العلاوة … ويرد من جديد حيال التزوير

قال نائب مدير مصلحة الأحوال المدنية لشؤون الرقم الوطني “محمود معتوق” في تصريح لصدى الاقتصادية أن اجتماع اليوم الذي عقد بين المصلحة ووزارة الشؤون الاجتماعية ناقش دور المصلحة في تزويد وزارة الشؤون الاجتماعية بالمتغيرات الشهرية للمستهدفين بعلاوة الزوجة والابناء .

وكشف عن وجود اقتراحات بأن يكون العمل الالكتروني وبأن لا يضطر المواطن للذهاب للمصلحة أو لوزارة الشؤون الاجتماعية .

وحول احتمالية وجود تزوير في منظومة الأحوال المدنية أكد “معتوق” على قيام المصلحة بالرد على البنك المركزي وأن من لديه شبهات لذلك فليتفضل وأبواب المصلحة مفتوحة ، مشيرا إلى أن المركزي لم يقدم أي شيء بالخصوص.

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