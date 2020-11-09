بالارقـام.. أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاثنين 09/11/2020 بالسوق الموازي

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليوم الاثنين 9 نوفمبر 2020م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية :
افتتاح السوق/
الدولار الأمريكي – طرابلس 6.34 و6.35 دينار
الدولار الامريكي – بنغازي 6.33 دينار
حوالات دبي-تركيا – 6.365 دينار
اليورو = 7.52 دينار
الجنية الإسترليني 8.20 دينار
الليرة التركية 0.73 دينار
الدينار التونسي 2.31 دينار
الجنية المصري 0.40 دينار
الدينار الأردني 8.85 دينار
كسر الذهب عيار 18 بـ280 دينار
بطاقة ارباب الاسر ~ دينار
دولار بشيك المصدق: – 7.80 دينار “التجارة والتنمية” (طرابلس) / دينار – 7.75 “مصرف الوحدة” – 7.20 “مصرف الجمهورية”.
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