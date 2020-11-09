النواب بطرابلس يُنظم ورشة عمل حول “ظاهرة الفساد في مؤسسات الدولة”

يعتزم مجلس النواب في طرابلس في منتصف شهر ديسمبر المقبل تنظيم ورشة عمل حول ظاهرة الفساد في مؤسسات الدولة الليبية وآثارها السلبية حاضراً ومستقبلاً.

جاء ذلك خلال اجتماع تقابلي بين لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بالمجلس ومركز البحوث والدراسات الاقتصادية، إضافة إلى مسؤولين آخرين من الجامعة الأسمرية.

وأوضح مجلس النواب في بيان، بأن الورشة تأتي في إطار التعاون بين مجلس النواب الليبي ومؤسسات الدولة المختلفة، حيث ستستضيف الجماعة الأسمرية الورشة.

ومن المتوقع أن تشهد الورشة مشاركة واسعة لممثلين من مختلف مؤسسات الدولة والأجهزة الرقابية، إضافة إلى المهتمين بمجال الاقتصاد ومكافحة الفساد، بحسب البيان.

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