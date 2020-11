الأسهم الأوروبية قفزت اليوم الاثنين، إذ عزز فوز الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الآمال في علاقات تجارية أفضل بين واشنطن وأوروبا.

وارتفع المؤشر “ستوكس 600” للأسهم الأوروبية 1.3%، وصعد المؤشر “داكس” الألماني، الذي يعتمد على التجارة، 1.6% إذ أظهرت بيانات أن صادرات أكبر اقتصاد أوروبي ارتفعت أكثر من المتوقع في سبتمبر الماضي.

وعلى صعيد أخبار الشركات، كسب سهم “إنفنيون” الألمانية 2.7% بعدما توقعت الشركة زيادة الإيرادات 23% في العام المقبل.

وفي آسيا، بلغ المؤشر “نيكي” الياباني أعلى مستوى في 29 عاما، إذ يراهن المستثمرون على أن رئاسة بايدن واحتمال احتفاظ الجمهوريين بالسيطرة على مجلس الشيوخ سيقودان إلى إصلاحات أقل في قطاع الصناعة والمزيد من التحفيز النقدي.

وأنهى المؤشر “ستوكس 600” يوم الجمعة الماضي ليحقق أداء أسبوعيا من ضمن الأفضل هذا العام لكن تزايد حالات الإصابة بكورونا المستجد في القارة حد من المكاسب. كما يولي المستثمرون اهتماما لمحادثات التجارة المتعلقة بانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

The post الأسهم الأوروبية تقفز بعد فوز بايدن في الانتخابات الأمريكية appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا