برعاية ليبية.. استعدادات لإقامة المؤتمر الدولي المغاربي الأول لمستجدات التنمية المستدامة

تجري خلال الأيام القادمة استعدادات لإقامة المؤتمر الدولي المغاربي الأول لمستجدات التنمية المستدامة، براعية جامعة الزاوية وإشراف مجلس التخطيط الوطني وبمشاركة القطاعات الحكومية ذات الصلة بأهداف التنمية المستدامة.

ومن المتوقع أن يقام المؤتمر في دولة تونس خلال شهر سبتمبر المقبل من العام 2020 بمشاركة بعض الجامعات العالمية، وعديد من الجامعات والمراكز البحثية بدول المغرب العربي الكبير.

وقال رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر ياسين أبوسريويل في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الاثنين، إن المؤتمر يتناول عشر محاور، ولكل محور رئيس من هذه المحاور هناك ثلاث محاور فرعية تم انتقاءها بدقة من قبل خبراء ومتخصصين دوليين.

وأضاف أبوسريويل بأنهم يسعون من خلال المؤتمر إلى تكوين شبكة دولية علمية تخدم تطور مؤسسات بلدان المنطقة وتحقق من خلالها أهداف التنمية المستدامة.

وفُتح الباب لاستقبال الورقات البحثية منذ مطلع شهر أكتوبر الماضي، ومن المتوقع أن يستمر القبول حتى منتصف شهر ديسمبر 2020 من خلال الموقع الإلكتروني للمؤتمر على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية