غرفة التجارة مصراتة تبحث التعاون الاقتصادي مع السفارة الباكستانية

بحث المسؤلون عن غرفة التجارة والصناعة والزراعة بمصراتة اليوم الاثنين مع السفارة البكستانية في طرابلس تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري بين ليبيا وباكستان خلال الفترة المقبلة.

ووفق بيان صادر عن الغرفة، تناول الاجتماع الآليات التي يمكن من خلالها التعاون بين الغرفة والسفارة في الجانب الاقتصادي، إضافة إلى مناقشة مسودة مذكرة التفاهم التي سيتم التوقيع عليها بين الطرفين في قادم الأيام.

وشارك في الاجتماع التي دعت إليه السفارة الباكستانية في طرابلس السفير ساجد إقبال زار ومسؤولين آخرين بالسفارة، بينما مثل غرفة التجارة عضو لجنة الإدارة إيهاب العويب والمدير العام للغرفة أبوبكر شنب.

وكانت الغرفة عقدت اجتماعًا موسعًا بمدينة مصراتة في منتصف أكتوبر الماضي مع سفير الباكستان لدى ليبيا ساجد إقبال والوفد المرفق له، حيث تناول الاجتماع آلية العمل على زيادة التبادل التجاري بين البلدين من خلال الغرف التجارية وتبادل الزيارات من خلال المنتديات والمعارض، إضافة إلى مناقشة الصعوبات التي يواجهها التجار الموردين والعمل على تسهيل استجلاب العمالة من دولة باكستان.

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