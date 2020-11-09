حصري لصدى: تقرير لجنة الديوان عن احالة “مالك الهمالي بعيو” مبالغ كبيرة بالدولار من أموال شركة الانماء فرع تونس إلى شركته الخاصة مجمع التحاليل الدولية

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على تقرير اللجنة المشكلة من قبل رئيس الديوان لغرض القرض الممنوح من قبل صندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي لشركة الإنماء للنفط والغاز .

تطرق التقرير إلى قرار مجلس إدارة صندوق الانماء بإنشاء فرع لشركة الانماء للنفط والغاز بدولة تونس برأس مال 100 ألف دينار تونسي وتعيين “مالك بعيو” مديراً لها ، وهو ما يخالف نص المادة 181 من القانون رقم 23 لسنة 2010 ويخالف مبادئ الحوكمة الرشيدة حيث أن المعني يشغل وظيفة مدير عام بشركة الانماء للنفط والغاز ليبيا وفرع الشركة بتونس وفي ذات الوقت مديرا تنفيذيا للشركة المملوكة له “مجمع التحاليل الدولية .

التقرير كشف أنه قد تبين لفرع الشركة بتونس وأن لديها حسابين مصرفيين وهما بنك الزيتونة بتونس رقم الحساب “tn5925097000000047203504″والحساب بمصرف الوفاق بتونس برقم tn5947001000000009523597″” التقرير تضمن حركة الحساب المصرفي لشركة الانماء المصرفي لشركة الانماء للنفط والغاز بالمصرف الليبي الخارجي رقم 135477 بعملة الدولار تبين أن التدفقات النقدية المحالة إلى فرع الشركة بتونس من ذات الحساب .

حيث تم تحويل ب 2500.000 ، وتحويل 2 مليون لفرع الشركة بتونس بنك الزيتونة ، وتحويل 2.450 مليون ، وتحيل 6.250 مليون ، وتحويل 15 مليون .

التقرير الذي استفردت صدى بنشره كشف عن فساد ومخالفات كبيرة تتضمن قيام “مالك بعيو” بإحالة أموال من فرع شركة الانماء بتونس إلى شركته “شركة الشخص الواحد” تحت مسمى مجمع التحاليل الدولية حيث أحال قيمة تجاوز ال6 مليون دولار .

تقرير الديوان كشف عن التواصل مع مكتب النائب العام بخصوص هذه القضية ، وايقاف مدير الإدارة العامة لتقييم أداء الشركات واحالته لمكتب النائب العام ، وايقاف بعض مسؤولين بصندوق الانماء الاجتماعي والاقتصادي ، وتشكيل عدة لجان للقيام بعملية فحص وتدقيق ، وتشكيل لجنة للتحقق من سلامة التصرف بالأموال إلى فرع شركة الإنماء بتونس ،حيث منعت من مباشرة مهامها من قبل إدارة الفرع .

إضافة إلى تشكيل لجنة لاستكمال الموضوعات المتعلقة بحادثة الفساد المالي المصاحبة لمنح القرض فتح محاضر جمع الاستدلالات مع المعنين بعملية الفساد المالي تمهيدا لإحالتهم لمكتب النائب العام .

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