بسقف سحب نقدي 1000 د.ل … مصرف التجارة والتنمية بنغازي يعلن عن توزيع السيولة النقدية

بنغازي 09 نوفمبر 2020 (وال) – أعلن مصرف التجارة والتنمية بنغازي، اليوم الاثنين، انه سيشرع غدًا الثلاثاء في توزيع السيولة النقدية عبر فروع و وكالات مصرف التجارة والتنمية بمدينة بنغازي وتليها باقي فروع المدن تباعًا بسقف سحب نقدي (1000 د.ل) ألف دينار ليبي.

المصرف وعبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أشار إلى أن غدًا الثلاثاء سيكون مخصص (للنساء فقط) فيما سيكون يومي الأربعاء والخميس مخصص (للرجال فقط) واوضح المصرف انه يمكن السحب من أي فرع أو وكالة ويكون السحب لصاحب الحساب شخصيا.

وشدد المصرف على الالتزام بلبس الكمامة داخل أروقة المصرف والمحافظة على المسافة الآمنة من الأخرين. (وال – بنغازي) ع ع

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