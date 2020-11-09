“النواب بطرابلس” يبحث إيجاد حلول للانقسامات الإدارية بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

بحث النائب الأول لرئيس مجلس النواب بطرابلس فوزي النويري اليوم الاثنين، مع مدراء مكاتب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المشاكل التي تواجه الهيئة بسبب الانقسامات الإدارية.

ووفق بيان صادر عن المجلس، تناول الاجتماع المشاكل التي تتعرض لها الهيئة بسبب الانقسامات الإدارية غياب الشفافية في إحالة الشكاوى المقدمة من الجهات العامة والخاصة، بما في ذلك الإجراءات الإدارية الداخلية.

وأضاف البيان بأن الاجتماع تطرق إلى عرقلة سير العمل داخل الهيئة ومنع المدراء من ممارسة مهامهم الوظيفية والإدارية وتعاملاتهم مع المؤسسات الأخرى بالدولة.

وأشار إلى أن النائب الأول لرئيس المجلس أكد على درايته بكافة المشاكل التي تمر بها الهيئة وأنه سيعمل على إيجاد وسيلة فعالة لحلحلة هذه المشاكل، موضحًا بأن العمل في الهيئة لن يستقيم إلا بتشكيل جسم إداري فعّال مكون من كفاءات عالية وأشخاص مؤهلين لإدارة الهيئة.

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