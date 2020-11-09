صعود خجول للدينار أمام الدولار في السوق السوداء

تراجعت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية أمام الدينار في تداولات اليوم الإثنين بالسوق السوداء في مدينتي طرابلس وزليتن.

وتداول التجار الدولار عند الساعة الخامسة بـ6.30 دنانير متراجعاً بذلك 4 قروش، فيما هبطت قيمة الدولار أمام الدينار على صعيد الحوالات الخارجية إلى تركيا ودبي بمقدار 3 قروش وتم تداوله بـ6.320 دنانير، كما جرى تداول اليورو أمام الدينار بـ7.45 دنانير.

أما غرام الذهب كسر عيار 18 فقد جرى بيعه مساء اليوم بسوق المشير بطرابلس بـ275 دينارا.

وبشأن العملات الأخرى فقد سجل الجنيه المصري أمام الدينار الليبي 38 قرشا، فيما سجلت الليرة التركية تراجعا ملموسا مقداره 4 قروش وتم تداولها بـ74 قرشا فيما بلغت قيمة الدينار التونسي 2.310 دينار.

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