خاص لصدى…ضمنها تجاوز الانفاق 63‎%‎ من الميزانية خلال 2020 وصرف 1‎%‎ للتنمية …تعرف على النقاشات الاقتصادية بملتقى الحوار السياسي

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصريا على رؤية أعضاء ملتقى الحوار السياسي بتونس حول أزمة ليبيا اقتصادياًً .

يرى المتحاورين أن انقسام مصرف ليبيا المركزي يتسبب في أزمة بالقطاع المصرفي ، وستستمر هذه الأزمة وقد تؤدي إلى انهيار البنوك ولذا وجب توحيده .

كذلك تعدد أسعار الصرف يعد العقبة الرئيسية أمام النمو ويعد نظام غير منصف ويخلق تشوهات بالسوق ويعيق عمل القطاع الخاص، وأن الوضع الحالي يجبر المواطنين على استخدام سوق السوداء مما يسبب أزمة في السيولة .

وبحسب رأي المتحاورين والذي تحصلت صدى حصريا عليه فإن الانفاق في ليبيا يعد مركزيا إلى حد كبير وتتسلم الحكومات المحلية إيرادات غير كافية ،حيث لا يتم انفاق الميزانية الحالية بشكل فعال .

أعضاء لجنة الحوار كشفو أنه في عام 2020 تم انفاق بنسبة 63‎%‎ من الميزانية على الأجور بالقطاع العام و17‎%‎ على الدعم الذي يساهم في زيادة الاستهلاك والتهريب ويتم انفاق 1% على التنمية .

كذلك فإن منظومة الكهرباء والمياه في ليبيا غير مستدامة وغير فعالة ويلزم اصلاحات كثيرة إذا ما أريد للأجيال القادمة أن تعيش بكرامة ،ويجب أن يبدأ الليبيون أيضا في تحمل مسؤولية ما يستهلكونه ففي ليبيا هناك أدني تحصيل الرسوم الكهرباء والمياه في المنطقة وأعلى معدل استهلاك للفرد .

أعضاء ملتقى الحوار أكدو على أن ليبيا لم تعد قادرة على الاستمرار في إتلاف مصدر دخلها الأساسي ،و إذا كانت ليبيا تريد التحديث فهي بحاجة إلى إدخال الطاقة الشمسية وتحسين كفاءتها كما أن المصدر الأساسي للمياه العذبة في ليبيا يأتي من مصادر غير متجددة وهذا سينضب قريبا ولا بد من إيجادالبدائل “

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