“معيتيق”: قريبًا ستفتح الطرق البرية بين المدن لتحريك عجلة الاقتصاد الذي يتبعه فتح المقاصة والمنظومة بين المصارف وتوحيد سعر الصرف

قال نائب رئيس المجلس الرئاسي “أحمد معيتيق” أن الحكومة تسعى بعد رفع القوة القاهرة على جميع الموانئ والحقول إلى توفير كل مايحتاجه قطاع النفط لتعزيز قدرته الإنتاجية والرفع بكفاءة القطاع، داعيا المؤسسة الوطنية للنفط إلى المحافظة على معدلات النفط والوصول إلى حالة الاستقرار.

وأضاف “معيتيق” خلال بيان له نشره على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك” أنه في القريب العاجل سيتم فتح الطرق البرية بين كل المدن الليبية لتسهيل السفر والتنقل بالبضائع، ولتحريك عجلة الاقتصاد والإصلاح الاقتصادي الذي يحتاج إلى مزيد من الإجراءات التي يجب ان تنجز في أقرب وقت كتوحيد سعر الصرف، وفتح المقاصة ومنظومة المدفوعات مابين المصارف في ربوع ليبيا “على حد قوله”.

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