اقتصاد

“معيتيق”: قريبًا ستفتح الطرق البرية بين المدن لتحريك عجلة الاقتصاد الذي يتبعه فتح المقاصة والمنظومة بين المصارف وتوحيد سعر الصرف

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

قال نائب رئيس المجلس الرئاسي “أحمد معيتيق” أن الحكومة تسعى بعد رفع القوة القاهرة على جميع الموانئ والحقول إلى توفير كل مايحتاجه قطاع النفط لتعزيز قدرته الإنتاجية والرفع بكفاءة القطاع، داعيا المؤسسة الوطنية للنفط إلى المحافظة على معدلات النفط والوصول إلى حالة الاستقرار.

وأضاف “معيتيق” خلال بيان له نشره على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك” أنه في القريب العاجل سيتم فتح الطرق البرية بين كل المدن الليبية لتسهيل السفر والتنقل بالبضائع، ولتحريك عجلة الاقتصاد والإصلاح الاقتصادي الذي يحتاج إلى مزيد من الإجراءات التي يجب ان تنجز في أقرب وقت كتوحيد سعر الصرف، وفتح المقاصة ومنظومة المدفوعات مابين المصارف في ربوع ليبيا “على حد قوله”.

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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  • الفاسد النائب الصديق الصور
    من هو المدعو/ شكري الدبار : هو أحد اعضاء مكتب الاتصال باللجان الثورية ولديه صلة بالمدعو / عبدالسلام الزادمة باعتباره من قبيلة اولاد سليمان لان عائلة الدبار هي احد فروع قبيلة اولاد سليمان حلفاء قبيلة القذاذفة .
    عين في جامعة ناصر الاممية بتعليمات القيادة الليبية حيث يعتبر احد المخبريين السريين عن جبهة المعارضة في العديد من البلدان التي زارها ايام سيده وكان ذلك عن طريق جهاز الامن الخارجي.
    ثم تعين هذا المدعو/ رئيس جامعة المرقب بمساعدة ماتبقى من عناصر النظام السابق في وزارة التعليم وهم زملائه في الاستخبارات وهذا موثق بالملفات لايحتاج الى دليل.
    ويشغل منصباً آخر في شركة افريقياللتجارة والاستثمار بدولة مورشيوس التابعة لصندوق ليبيا للمساعدات وكمايعلم الجميع ان هذا المنصب يشغله منذ النظام السابق بالاضافة الى منصب رئيس جامعة المرقب وهذا يتنافي مع القوانيين الليبية.
    وصلتنا معلومات من اشخاص موثقين من جامعة المرقب من داخل مكتب المدعو/ شكري الدبار بحضور الدكتور عماد شاحوت وأسماعيل الذيب وكان ذلك في نهاية شهر اكتوبر الماضي قد قال المدعو شكري الدبار متفاخراً بأنه قد قام بضرب المصرايت ببعضهم وهو يحكي لدكتور عماد شاحوت وأسماعيل الذيب حيث قام برفقة أحد الشخصيات من مصراتة والذي تربطة علاقة قوية بمكتب النائب العام حيث ذكر بالحرف الواحد وهو يضحك بأنه قد معاً بالذهاب الى بيت السيد/ الصديق الصور برفقة صاحبه المصراتي لم يذكر اسمه ومعه أوراق تدين السيد/ فوزي على الرمالي وهي اوراق تفيد باجتماع اعضاء الجمعية العمومية للشركة بتجميد صلاحيات مدير الادارة السابق السيد/ فوزي الرمالي ورسالة من رئيس الرقابة الادارية السيد/ سليمان الشنطي وقد قالها ضاحكاً أنه جعل النائب العام يتصل ليلاً من منزلة وبحضوره باستدعاء السيد / الرمالي واتصاله بالسيد/ سليمان الشنطي طالباً منه توضحيات بخصوص رسالة والتي بسببها تم القبض على السيد/ الرمالي في اليوم التالي وذلك بمقابل تنصيب المصراتي صديق شكري الدبار بإحد شركات صندوق ليبيا للمساعدات .
    المدعو /شكري الدبار من خلال معلومات من المقربين له في الجامعة استطاع أن يتحصل على عقودتصل الى مبلغ 30مليون دينار من وكيل وزارة المالية وهي عبارة عن تخصيص مبالغ لصيانة عدد من الكليات ومبلغ 8 مليون لكلية الأداب بالقربوللي وهي من مخصصات سنة 2019م وهو الأن جاري العمل على قفل هذه المبالغ عن طريق المدعو/ مصطفى الباوندي والذي سافر الى تركيا من أجل طلب الاوراق اللازمة من بعض الشركات التركية الوهمية وهو الان في حالة خوف وفزع شديد من حبس وكيل وزير المالية خوفاً من افتتاح الامر بعد التغطية عن هذا المبلغ الضخم علماً بأن المدعو/ مصطفى هو يد شكري الدبار في وزارة المالية حيث له علاقات مع مدير إدارة في مجلس الرئاسي ومدير مكتب وزير التعليم السيد / محمد العماري والذي من خلال صدر أمر من وزير التعليم ضد المراقب المالي الجامعة المرقب وعزلة بالرغم من نظافة يده والذي قام بفضح المدعو/ شكري الدبار أكثر من مرة ولكن بسبب الفساد وعلاقة المدعو/ شكري بجهاز المخابرات وبعض وبعض الفاسدين استطاع ان يبعد هذا المراقب بدعاوي كيدية.
    وللعلم بإن المدعو شكري الدبار يعرف باستعمال كلمة يقولها دائما ” البلاد الوسخة” ويسيء الى ثورة فبراير التي تعامت عن تاريخه الوسخ وهي من جعلته يضطهد في موظفي الجامعة وحيث وصل به الامر أن يقطع راتب شهر 12 لسنة 2019م عن جميع موظفي الجامعة واعضاء هئية التدريس الذين لم يتحصلوا على مستحقاتهم المالية وزيدوا ارقدوا في العسل يامصراتة.
    أنتظروا المفاجأة الجديدة ضد كلب القذاذفة شكري الدبار خلال الأيام القادمة، وعلاقته السرية مع المصري جمعة الزوام المعروف باحمد قذاف الدم وعصابات السرقة والتخريب بالخط الساحلي ودور الصديق الصور في دعم الفاسد والمفسدين بمؤسسات الدولة وتحالفه معهم وخيانة احمد امعتيق وحسن ونيس و فتحي باغاشا لمصراتة وخالد المشري لزاوية وتحالفهم مع المصري جمعة الزوام المعروف باحمد قذاف الدم وعلى الكيلاني وسيف الاسلام حسب تصريحات المدعو /شكري الدبار .
    أحد ثورة 17 فبراير

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